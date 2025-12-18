俳優の木村拓哉と、歌手の工藤静香の長女でフルート奏者、モデルのCocomiが、12月17日にInstagramを更新し妹でモデルのKoki,との2ショットをアップした。「Cocomiさんは《木村シスターズ。似てますかね？》のメッセージとともに4枚の写真をアップ。うち2枚はKoki,さんとの2ショットで、Cocomiさんは素顔とメガネをかけた2バージョンがアップされています。さらに、カーブミラーに写る2人の姿をとらえたショットもありました。姉