V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤¬18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥Ý³è¥±¥¬¥¼¥í½Î ～²ø²æ¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê～¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¹­Åç»Ô¼çºÅ¤Ç¡¢¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～15:00¤Î´Ö¤Ç¡¢ËÌ¹­Åç»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û ÉðÆ»¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë