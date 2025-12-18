トルコの斜面で起きた異変。土砂崩れはゆっくりと始まりました。山肌から上がる土煙が徐々に増え始め、崩落のスピードが加速。大きな岩や大量の土が道路に流れ込んでいきます。そして…、わずか40秒ほどで道路は寸断されてしまいました。トルコ北東部で起きた土砂崩れ。人々の生活に大きな影響を与えました。この地域では、2025年、町に続くトンネルが崩落しており、その迂回ルートが今回の道路でした。しかし、そこも土砂崩れで寸