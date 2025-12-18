Q：12月18日、“スマホ新法”が全面施行された。スマホ新法とは？A：スマホ新法は詳しく言えば「スマートフォンで利用される特定ソフトウェア」に関する「競争」を促進するための法律。つまり、今はAppleとGoogleばかりが利用されているけれど、実質的にこの2社を規制の対象とすることで、新たな「アプリストア」や「アプリ」が立ち上がりやすくしようという狙い。スマホユーザーからすれば、多様なサービスを選択できるようになる