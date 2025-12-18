news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「無人販売店で白昼堂々と万引き防犯カメラに“会計のフリ”が…」についてお伝えします。◇◇◇新潟市にある無人販売店の防犯カメラの映像。1人の男が店内に入ると…。ケースから商品を手に取り、次々とカバンに入れていきます。その後、男はセルフレジの前で“会計のフリ”でしょうか。手を動かしています。男はそのまま店から出て行き、およそ6000円分を万引き。この店の