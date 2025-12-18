アイドルグループ「CIDER GEM」（サイダージェム）のメンバーでグラビアアイドルとしても活動する野村るな（18）が、12月15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。今年11月に「ヤングマガジン」でグラビアデビューしたばかり。掲載のタイミングが前後したが、実はこの「週プレ」が初のグラビア撮影だった。 【写真】美しすぎるカーブ＆細ウエスト！異次元の美スタイル