俳優のチョ・ヨジョン、コ・ジュン、キム・ヨンデ、ヨヌらが出演する韓国ドラマ『浮気したら死ぬ』があす19日より、「KBS World」で放送される。（毎週金曜深1：40〜深3：50※2話連続放送／全16話）【画像】『浮気したら死ぬ』犯罪推理小説家役チョ・ヨジョンの美脚ショット同作は推理小説家の妻×「浮気したら死ぬ」と約束した離婚専門弁護士の夫が繰り広げるブラック・ラブコメディ。浮気体質の離婚専門弁護士ウソン（コ・