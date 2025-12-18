ロックバンドのUVERworldが18日、大阪市内で開かれた映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』（公開中）の公開記念舞台あいさつに登壇。ボーカルのTAKUYA∞が同作の裏話を語った。【集合ショット】圧巻⋯！誇らしげな顔を浮かべるUVERworld舞台あいさつには、TAKUYA∞（ボーカル）、彰（ギター）、克哉（ギター）、信人（ベース）、真太郎（ドラム）、誠果（サックス／マニピュレーター）の6人が登壇。声出し可能な