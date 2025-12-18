体調不良のため休演していた俳優・井上芳雄が、あす19日から主演ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』（12月12日〜来年1月2日、東京・シアタークリエ）に復帰することが発表された。東宝、シアタークリエ、井上の所属事務所のグランアーツが明らかにした。【画像】体調不良だった井上芳雄、ミュージカル復帰（事務所発表全文）同作の公式サイトでは、18日午後5時に更新され「12月19日（金）13時公演の回より、井上芳雄が