野球のU―18（18歳以下）高校日本代表の新監督に就任した東洋大姫路（兵庫）の岡田龍生監督が18日、大阪市内で開かれたU―18ワールドカップ（W杯）の総括会議に参加し「アジア1位、世界1位になり、日本の高校野球の素晴らしさをアピールしたい」と意気込みを語った。大会は9月に沖縄県で開催され、高校日本代表は決勝で米国に敗れて大会連覇を逃した。代表を率いた小倉全由前監督は、他チームの主戦投手のレベルが高かったこと