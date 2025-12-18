【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズによると、ベトナム戦争などの報道で知られる米ジャーナリストのピーター・アーネットさんが１７日、前立腺がんで死去した。９１歳だった。１９３４年にニュージーランドで生まれ、ＡＰ通信の記者としてベトナム戦争を取材した。６６年、米報道界の最高の栄誉とされるピュリツァー賞をベトナム報道で受賞した。米ＣＮＮに移籍後、９１年の湾岸戦争では、多国籍軍による空