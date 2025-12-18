俳優・黒崎煌代（２３）が１８日、都内で行われた、西島秀俊主演のプライムビデオのドラマ「人間標本」（１９日から独占配信）のプレミアイベントに宮沢りえ（５２）、市川染五郎、松本怜生、荒木飛羽、山中柔太朗らと出席した。今作はベストセラー作家・湊かなえ氏の同名小説が原作。西島演じるチョウの研究者が、染五郎演じる息子を含む６人の少年を「人間標本」にしたと衝撃の告白をする所からはじまるミステリーサスペンス