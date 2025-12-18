性能が飛躍的に向上しているドローンによるテロへの対策について、警察庁は18日、飛行禁止エリアを重要施設周辺の約1000メートルに拡大することなどを盛り込んだ有識者検討会の報告書をとりまとめました。現在の「ドローン規制法」は国会議事堂や官邸、皇居などのほか、自衛隊や在日アメリカ軍の基地などを重要な施設に指定し、周辺の約300メートル上空を原則、飛行禁止エリアに設定しています。近年、性能が飛躍的に向上したドロ