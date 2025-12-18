旧統一教会の高額献金をめぐり元信者の遺族が教団側に賠償を求めたやり直しの裁判で、東京高裁は教団側に約6500万円の支払いを命じました。旧統一教会の元信者の娘は、亡くなった母親が1億円以上を献金させられたとして教団側に賠償を求めています。これまでの裁判では「賠償請求を行わない」と署名した念書の有効性が争われ、最高裁は「念書は無効」とする判断を初めて示した上で、信者による献金勧誘の違法性などについては、教