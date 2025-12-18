飲食店に正面から突っ込んだ1台のタクシー。店の扉は、押し込まれる形で大きくゆがみ、近くには事故の衝撃で外れたとみられるホイールも残されています。店内に設置された防犯カメラが事故の瞬間を捉えていました。静かな店内に、突然大きな音とともに突っ込んできたタクシー。当時、店は営業しておらず巻き込まれた人はいませんでした。なぜタクシーは道路を大きく外れ、店に突っ込んだのでしょうか。警察によりますと5車線の道路