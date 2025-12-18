さいたま地検に所属する検事が部外者に捜査情報を漏えいした疑いがあるとして、法務・検察当局が事実関係を調査していることが18日、複数の関係者への取材で分かった。検事を処分する方向で検討している。関係者によると、検事は一定期間にわたり情報を漏らした疑いがあるという。検事の不祥事を巡っては、千葉地検の30代男性検事＝辞職＝が、取り調べを担当した参考人から事件終結後に複数回にわたって飲食を伴う100万円超