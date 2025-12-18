フィギュアスケート全日本選手権の前日練習が18日、東京・代々木競技場で行われた。ペアの“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は午後0時から練習していたが、スロージャンプの際に長岡が右膝を強打。練習後に予定されていた取材はなくなった。その後に行われた開会式と抽選会の後に報道陣の取材に対応。長岡は「今も腫れているけど、これ以上悪化しないようにしたい」と話した。病院には行っていないと