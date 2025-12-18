大宮競輪Ｆ?「スポーツニッポン新聞社杯」は１８日に２日目を行い、地元の太田りゆ（３１＝埼玉）が７Ｒガールズ予選２を制してピンピンで決勝に駒を進めた。最終１センター６番手から山おろしを使って加速し、２着に５車身差をつける圧勝劇だった。スタート直後、太田は意外な行動に出た。６番車ながらそろりそろりと自転車を進めてＳ取りした五味田奈穂の後位に。あっという間に包囲されても太田が引くことはなく、打鐘まで