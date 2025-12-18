日本自動車工業会は来年1月から次期会長にトヨタ自動車の佐藤恒治社長が就任すると発表しました。日本自動車工業会はきょう開いた理事会で、来年1月からの次期会長にトヨタ自動車の佐藤恒治社長が就任することを決めました。佐藤氏は現在、自工会の副会長を務めています。就任に際して佐藤氏は「少しでも自動車産業の発展のお役に立てるよう、全力で取り組んでまいります。正副会長と理事の皆様と力を合わせて、自工会一丸となって