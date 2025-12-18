サロン帰りのようなまとまりとツヤを、自宅で叶えたい。そんな大人女性の理想に寄り添う、O by Fの新作トリートメントが登場します。うねりやダメージを感じやすい髪も、使うたびちゅるんと素直な質感へ。自然由来成分にこだわりながら、感動の仕上がりを追求した次世代ホームケアで、毎日のヘアケア時間が特別なひとときに変わります♡ サロン発想の質感改善*¹トリートメント オーバ