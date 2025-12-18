茨城県は県内の日本語教育機関で結核の集団感染が発生したと発表しました。重症者や、他人に感染させるおそれのある人はいないということです。茨城県は今年8月から今までに県内の日本語教育機関であわせて19人が結核に集団感染していたことを、きょう明らかにしました。日本語教育機関に通う20代の外国籍の男性が今年7月中旬に教育機関が実施した定期健診のレントゲン検査で胸部に異常が見つかり、8月に医療機関で結核と診断され