フィギュアスケート全日本選手権の前日練習が18日、東京・代々木競技場で行われた。アイスダンスの“りかしん”こと紀平梨花（トヨタ自動車）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組はコンディションを考慮して公式練習は欠席したが、その後の開会式と抽選会を終えた後に報道陣の取材に2人で対応。フライトの影響などで声が出ないという紀平は話さず、西山が「僕が代弁します」と応対した。11月の西日本選手権でデビュー。技術点