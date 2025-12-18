首相官邸政府はパスポート申請の手数料を大幅に引き下げる方向で調整に入った。10年間有効なパスポートは約1万6千円から7千円引き下げ、約9千円とする。日本人のパスポート保有率は約17％にとどまっており、引き下げにより旅行や留学など海外渡航を促す狙いがある。複数の政府関係者が18日、明らかにした。パスポート申請は窓口かオンラインかによって400円の差がある。現行制度では12歳以上の5年用パスポートの手数料は約1万1