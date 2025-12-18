WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬18Æü¡¢»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê43¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£º£·î24Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£Äé¤Ï¡Ö30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ë¹½¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥É¥Í¥¢Àï¸å¤ÎÍ½Äê¤Ï²¿¤âÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï·§ËÜ¤Ëµ¢¶¿¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶ä¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Äé¤¬Ì¾Á°¤ò¤¢¤²