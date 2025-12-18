THE RAMPAGEの陣さん、吉野北人さん、藤原樹さんが、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』アバターイマーシブナイト点灯セレモニーに登場しました。 【写真を見る】【 THE RAMPAGE 】‟アバターカラー”に染める点灯式に登場映画に吉野北人は「想像を超えてきた！」と興奮「アバター」シリーズの第三弾となる最新作『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日(金)より日米同時公開されます。今回のイ