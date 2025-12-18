小泉防衛相は１８日、フィリピンのギルベルト・テオドロ国防相とテレビ会議形式で約３５分間会談した。小泉氏は、中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射問題や中国とロシア両軍の爆撃機が東京方面に共同飛行した事案を説明し、強い懸念を共有した。両氏は、東・南シナ海での力による一方的な現状変更の試みに強く反対することも改めて確認した。自衛隊とフィリピン軍の共同訓練をしやすくする「円滑化協定（ＲＡＡ）」を