「四市組合設立５８周年記念ＢＴＳ市原カップ」（１８日、多摩川）“東都のエース”浜野谷憲吾（５２）＝東京・７０期・Ａ１＝は２日目終了し、２勝、２着２回のオール２連対で堂々の得点率トップとなった。前半３Ｒは６コースから最内差しで、逃げる小倉康典（群馬）を猛追するも２着。後半１２Ｒは１号艇の定松勇樹（佐賀）という強敵相手に４カドから絶品のまくり差しを決めて勝利をつかんだ。レース後は「（１Ｍは）まぶ