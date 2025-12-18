¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡¦¥¢¥à¡¼¥ë¥Ò¥ç¥¦¹ñ²È¸ø±àÅìÇ«´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÌîÀ¸Éüµ¢¤·¤¿¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤¬ºÇ¶á¡¢¹õÎµ¹¾¾ÊÅìÇ«»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯¤ËÌîÀ¸Éüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤¬ÅìÇ«»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¤¿¤Êµ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´°Ã£»³1¹æ¡×¤ÏÅìÇ«»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç·ÑÂ³Åª¡¢¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ·Á¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤­Êý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î