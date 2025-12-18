「400」シリーズにカフェレーサー登場トライアンフモーターサイクルズジャパンは、新型モデル「Thruxton 400（スラクストン400）」の予約受付を2025年12月16日より開始しました。販売は2026年3月に開始される予定です。同モデルは、かつてカフェレーサーの代表格として名を馳せた伝説のモデル「Thruxton」を、新世代の乗り手に向けて現代の技術と感性で再解釈した一台となっています。そのスピリットを再構築し、時代を超越し