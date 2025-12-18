「出産前後の一定期間は女流タイトル戦に出場できない」とする日本将棋連盟の規定変更を求め、福間香奈倉敷藤花が会見を開いたことに対し、連盟が岡山県倉敷市などに説明に訪れました。 【写真を見る】出産前後の一定期間は女流タイトル戦に出場できない規定を削除した日本将棋連盟が倉敷藤花戦を主催する倉敷市に説明【岡山】 日本将棋連盟の糸谷常務理事が、タイトル戦・倉敷藤花戦の主催者である倉敷市などに説明を行ないまし