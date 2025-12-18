¡ÖÁ´Á³»ä¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæºÚÄÅÈþ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬Åê¹Æ¤·¤¿?¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼?¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò ÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢13¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤ª¤¸¤À¤é¤±¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼½ÐÈ¯¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°µÅÝÅª¤ËÃæ¹âÇ¯ÃË