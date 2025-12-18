2日連続 自衛隊ヘリコプターへのレーザー照射 12月17日夕方、静岡県三島市を飛行していた陸上自衛隊のヘリコプターが、地上から緑色のレーザーの照射を受けました。16日夜にも同様の事案が発生していて、自衛隊機に対するレーザー照射は2日連続です。 【写真を見る】2日連続で"緑色のレーザー"照射 静岡県上空の陸自ヘリ被害 ほぼ同じ場所からか 元航空自衛隊パイ