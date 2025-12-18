来年閉館する「大阪松竹座」。劇場を残そうと署名活動が始まります。１００年以上の歴史がある大阪・道頓堀にある大阪松竹座。歌舞伎やミュージカルなどが公演されてきましたが、建物や設備の老朽化のため、来年５月の公演を最後に劇場の入るビルの閉館が決まっています。閉館後のビルの活用は未定ですが、歌舞伎の普及活動を行う団体が１２月１８日、会見を開き、関西の芸能文化の中心地・道頓堀に劇場を残すために署名活動