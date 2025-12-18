◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）今季限りでの引退を表明している樋口新葉（ノエビア）が１８日、公式練習後に取材に応じ「最大限、自分のできることをやったプログラムをお見せできるようにしたい。最後なので笑って終われるようにしたい」と決意を語った。今季は右足甲のケガに悩まされてきた。「ＧＰシリーズが終わってからの１か月、本当に