中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけなどで、先月、日本を訪れた中国人観光客は今年最も少なかったことがわかりました。こうした中、韓国からの観光客が鹿児島で増えています。 「グッドショット！」 日本のゴルフ場では、あまり馴染みのないかけ声。ある共通点が… （記者）「あちらの3人組のお客さん、全員韓国からの観光客だそうです」 18日、霧島市のこちらのゴルフ場では、40人以上の韓国人観光客がプレーを