最近、商業施設などで見かける青い箱、“捨てない社会”を目指し、不用品を無料で回収する取り組み「PASSTO（パスト）」が広がっています。愛知県小牧市にある倉庫では、衣料品やぬいぐるみのほか、おもちゃの動作を道具を使って確認しています。 ゴミになるはずのものを使いたい人につなぐ取り組み「PASSTO」は、資源循環型社会を目指すエコな取り組みです。東海3県では、名古屋の「でんきの科学館」、アピタ・