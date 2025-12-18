中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月18日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は18日の記者会見で、日本が沖縄最東端の離島に移動式警戒管制レーダー部隊を配備し、中国の空母や航空機を監視しようとしているとの報道に関し、日本側は危険な言動により、自国の軍備拡張や海外での軍事展開に口実を与えようとしていると強い懸念を表明した。郭氏は次のように述べた。日本はこれまでも、中国