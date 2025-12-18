【金曜日の天気】金曜日は高気圧の圏内で晴れる所が多い見込みです。ただ、北海道では夕方以降は日本海側で雨や雪が降る所があるでしょう。また夜は、西〜東日本の太平洋側は雲が多く、近畿などで雨が降り出す所がありそうです。【金曜日の最高気温】札幌：2℃ 釧路：0℃青森：8℃ 盛岡：5℃仙台：9℃ 新潟：13℃長野：11℃金沢：15℃名古屋：15℃東京：11℃大阪：16℃岡山：14℃広島：14