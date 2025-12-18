埼玉県上里町の県道で女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。18日午前5時30分、上里町七本木の県道で「車道の方から大きな音がした」と近くに住む男性から110番通報がありました。現場では近くに住む相川笑子さんが車道で頭から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場には車の部品が落ちていたことなどから警察はひき逃げ事