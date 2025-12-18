教員が女子児童らを盗撮して交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件を巡り、北海道教育委員会は18日、着替え中の少女の下着を盗撮したなどとして性的姿態撮影処罰法違反などの罪で起訴された千歳市立北斗中教諭の柘野啓輔被告（41）を懲戒免職処分にしたと発表した。道教委によると、昨年10月、中学校でスマートフォンを生徒のスカートに差し入れて撮影しようとしたり、今年6月から7月ごろにペン型