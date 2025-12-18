政府の気候変動対策が不十分なため、平穏に生活する権利を侵害されているとして、全国に住む４５２人が１８日、国を相手取り、１人あたり１０００円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告弁護団によると、海外では国の責任を問う同種訴訟が相次いでいるが、日本国内では初めてという。訴状では、温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」は、産業革命前からの気温上昇幅を１・５度以内に抑える目標を掲げていると指摘。日本