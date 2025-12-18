山梨県は、富士山の下山道に噴火などから避難するためのシェルターを設置しました。山梨県では、富士山の噴火や落石などの対策として、富士山・吉田口下山道の7合目と8合目近くに2基のシェルターを設置しました。1基あたり約135人が収容できるということです。県では今回の2基のほか、今後6年間かけて、あわせて13基のシェルターを設置する予定です。山梨県は、噴火や落石の他にも、大雨や落雷の危険が高まった際の避難場所として