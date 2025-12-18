12月15日、テレビ朝日公式の総合バラエティYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』内の企画『焚き火で語る。』が配信された。動画の後編では、お笑いコンビ・エルフの荒川と蛙亭のイワクラが、オズワルド・伊藤俊介との破局について率直に語り合う様子が映し出され、荒川の“慰めない優しさ”に注目が集まっている。「荒川さんがイワクラさんに電話をかけた際、破局の報告を受けると、真相は双方の意見を聞かないとわか