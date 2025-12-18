元横綱「若乃花」こと花田虎上さん（54）が2025年12月17日にブログを更新し、キーホルダーが多数ついた「ギャルバッグ」を持ち運ぶ姿を披露した。娘のバッグとみられ、子煩悩ぶりが「優しい」などと反響を呼んでいる。娘の「スピーチコンテスト」参観日花田さんは「スピーチコンテスト」と題したブログエントリーを公開し、妻と一緒に、高校1年生になった15歳娘の「英語のスピーチコンテスト」を参観したと報告した。娘の様子を、