櫻坂46が12月16日および17日に『Buddies感謝祭 2025 EX』を千葉・幕張イベントホールにて開催した。17日の公演では二期生・井上梨名のアイドルとして最後のステージとなる『井上梨名 卒業セレモニー』も実施された。【写真】櫻坂46・井上梨名卒業セレモニーライブフォト井上、松田里奈、武元唯衣からなる“いのまちゅ”による影アナに続いて、イベントは「櫻坂46 こちら有楽町 星空放送局 出張版」からスタート。井上が長期に