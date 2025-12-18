ザ・ストーン・ローゼズおよびプライマル・スクリームで活躍したベーシストのマニ（本名ゲイリー・マウンフィールド）さんが、長年闘ってきた肺気腫による「呼吸器系の問題」により睡眠中に静かに息を引き取ったことが明らかになった。11月20日に帰らぬ人となったマニさんの死因をマンチェスター・イブニング・ニュースが報じた。 【写真】マニさんとの2ショットを公開して追