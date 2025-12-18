自民党の萩生田幹事長代行が今月21日から台湾を訪問することが分かりました。台湾メディアによりますと、今月21日から自民党の萩生田光一幹事長代行が台湾を訪問するということです。萩生田氏は、台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の幹事長を務めていて、自身の選挙区の八王子市議とともに23日まで滞在する予定だということです。また、外交部は来月上旬にかけて、日本の国会議員30人近くが台湾を訪れ