いわゆる「年収の壁」をめぐり自民党と国民民主党は所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることで合意しました。高市首相「強い経済を構築するという観点から、所得を増やして消費マインドを改善して事業収益が上がる、そういう好循環を実現するため最終的な判断を下しました」国民民主党玉木代表「ともに関所を乗り越えることができました。これは高市総理の政治決断にも、感謝と敬意を申し上げたい」両党はいわゆる「年収