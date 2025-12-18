東京電力が柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の６号機を、来年１月２０日頃に再稼働させる準備を進めていることがわかった。今月２４日にも、原子力規制委員会に再稼働を申請する見通し。同原発を巡っては、新潟県の花角英世知事が先月２１日、再稼働を容認する方針を表明するとともに、自身の判断について県議会に諮る意向を示した。花角知事は今月２日開会の県議会定例会に、原発関連の広報費を盛り込んだ補正予算案を提出。