再稼働の具体的な日程が見えてきました。柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は早ければ2026年1月20日前後にも再稼働させる日程で調整していることがわかりました。 柏崎刈羽原発の再稼働をめぐっては、来週22日の県議会最終日で関連予算案の可決をもって容認を判断した知事が信任される見通しです。関係者によりますと知事は翌23日に上京し、赤沢経済産業大臣に容認を報告する考えです。 一連の「地元同意」のプロセスが完